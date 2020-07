Schianto tra scooter e camion, ferito grave trasportato al Ca' Foncello

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1° luglio, poco dopo le 13, in località Chiesa Vecchia di Monastier, lungo via Roma, all'incrocio con via Vallio. A scontrarsi un camion Iveco Daily, adibito al trasporto animali e guidato da un 63enne della zona, e uno scooter 125. Ad avere la peggio è stato il motociclista, F.P., 70enne, anche lui residente a Monastier. L'anziano ha riportato la subamputazione di una delle gambe ed è stato trasportato d'urgenza, con l'elicottero del Suem 118, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'uomo è stato operato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso e la prognosi resta per questo assolutamente riservata. Oltre al personale medico sono intervenute sul posto anche gli agenti del consorzio di polizia locale di San Biagio, Monastier e Zenson di Piave.

