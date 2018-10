Scontro tra auto, due feriti trasportati dal Suem in pronto soccorso

Scontro tra due auto mercoledì sera alle 18.30 circa in via Pralongo a Monastier; uno dei mezzi è finito nel fossato che costeggia la strada. I due conducenti fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi ma sono stati precauzionalmente trasportati dalle ambulanze del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, per effettuare i rilievi di legge, è intervenuta una pattuglia della polizia locale e i carabinieri di San Biagio di Callalta.