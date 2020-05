Carambola tra tre auto, un ferito e mezzi distrutti

Un solo ferito, fortunatamente non grave e non in pericolo di vita. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì, verso le 17.15 circa, a Monastier, in via Roma. Coinvolte nello scontro ben tre auto che per cause in corso di accertamento sono entrate in contatto. Due degli automobilisti sono rimasti del tutto illesi e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Per un altro dei conducenti di una delle vetture è invece scattato il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Questa persona era infatti rimasta incastrata all'interno delle lamiere del suo mezzo e per liberarla è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. Sul posto sono intervenuti ovviamente medici e infermieri del Suem 118 con ambulanze e automedica. Inizialmente si temeva il bilancio potesse essere più pesante: fortunatamente così non è stato. A lanciare l'allarme ai soccorsi sono stati i residente della zona e alcuni automobilisti di passaggio. Per svolgere gli accertamenti del caso e attribuire le responsabilità nella carambola sono intervenute le forze dell'ordine. Il traffico è rimasto a lungo bloccato: la situazione è tornata alla normalità poco dopo le 19 quando sono state rimosse le carcasse delle vetture incidentate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.