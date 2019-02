Anziana travolta da un'auto, è gravissima al Ca' Foncello

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 10.40 di oggi, giovedì, a Biadene di Montebelluna in via Feltrina centro, all'altezza del civico 22. Un'anziana residente in zona, M.A.T., classe 1938, è stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali. Alla guida della vettura, una Ford Fiesta, c'era una 60enne montebellunese, B.C.. La pensionata è stata soccorsa dagli infermieri del Suem 118 e trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono molto gravi. Per i rilievi di legge intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Castelfranco Veneto.