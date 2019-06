Camion carico di bidoni di colore si rovescia, al lavoro i vigili del fuoco

E' stato probabilmente un malore improvviso di un camionista romeno di 58 anni, D.M., forse causato dal caldo intenso che in queste ore attanaglia la Marca, a provocare un incidente stradale avvenuto poco prima delle 12 a Montebelluna in vicolo Boccacavalla. L'uomo era al volante di un camion che trasportava bidoni di colore per murature e ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che è finito fuori strada, capovolto su un fianco. Lo straniero, trasportato dall'elicottero del Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, i carabinieri e la polizia locale. Lunghe le operazioni di recupero del mezzo incidentato e del materiale che ha invaso la sede stradale.