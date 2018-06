Carambola all'alba: auto sbanda e si ribalta su un fianco

MONTEBELLUNA Poteva avere conseguenze ben più gravi la carambola stradale avvenuta all'alba di domenica in via Boccacavalla, a Montebelluna. Pochi minuti dopo le 5 di mattina, una ragazza alla guida della sua vettura ha perso all'improvviso il controllo del mezzo che, facendo leva sulle barriere a bordo strada, si è ribaltato su un fianco.

Un colpo di sonno fatale sembra essere l'ipotesi più probabile alla base dell'incidente. Fortunatamente la ragazza alla guida non stava andando a gran velocità e aveva la cintura di sicurezza allacciata. Due precauzioni che le hanno permesso di uscire indenne dallo schianto. Quando i vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118 sono arrivati sul posto hanno trovato la ragazza già fuori dall'abitacolo. La giovane era riuscita a mettersi in salvo autonomamente. A quel punto sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza dell'area dell'incidente ma, vista l'ora, non ci sono stati particolari disagi alla viabilità. La situazione è tornata alla normalità già durante le prime ore di domenica mattina.