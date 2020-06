Scontro frontale tra due auto sulla Feltrina, grave una donna

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 giugno, lungo via Feltrina sud a Montebelluna, all'incrocio con via Argine. Poco dopo le 17, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente: una Fiat Panda, mezzo di servizio di Poste Italiane, e una Porsche Panamera blu. Una donna di circa 50 anni, al volante dell'utilitaria, è stata sbalzata dall'abitacolo del mezzo. L'automobilista è stata soccorsa sul posto dai medici del Suem (intervenute automedica e ambulanze) e trasportata d'urgenza, dall'elicottero, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Illeso il conducente dell'altro mezzo. Lungo la Feltrina si sono create lunghe code, in entrambe le direzioni di marcia. Per gestire il traffico sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Montebelluna. Per i rilievi di legge giunta una pattuglia della polizia stradale. Al lavoro per mettere in sicurezza i mezzi incidentati anche i vigili del fuoco del locale distaccamento.

