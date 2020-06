Schianto fatale sulla Feltrina, postina muore dopo quattro giorni di agonia

Giovedì scorso era rimasta coinvolta in un terribile incidente, all'incrocio tra la strada statale Feltrina e via Argine. Dopo quattro giorni di agonia, ricoverata nel reparto di rianimazione del Ca' Foncello di Treviso, in bilico tra la vita e la morte, la tragica notizia: Evelina Federigo, 40enne di Montebelluna, è spirata. Troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente. La donna, al volante di una Fiat Panda aziendale, stava attraversando la Feltrina, da via Argine in direzione di via Meucci. Una Porsche Panamera che stava sopraggiungendo non ha potuto evitare il tremendo impatto. Il 54enne alla guida è rimasto a sua volta ferito, in modo più lieve, ed era stato trasportato da un'ambulanza del Suem 118 all'ospedale di Montebelluna. Sull'incidente indaga la polizia locale di Montebelluna.

