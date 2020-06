Schianto tra due auto sulla Feltrina: tre feriti e traffico in tilt

E' di tre feriti, tra cui un automobilista trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 19.30 lungo via Feltrina nord, a Montebelluna. Ad essere coinvolte due auto, una Panda grigia ed un Suv che sono entrate in contatto, andando semidistrutte. Le condizioni dei coinvolti non sono apparse particolarmente gravi ma per tutti è stato necessario ricorrere alle cure degli infermieri del Suem 118 che hanno stabilizzato sul posto i feriti: due tra loro sono stati accompagnati presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale San Valentino di Montebelluna (tra cui una donna di Follina, F.M.) mentre un terzo, il più grave, è stato trasferito immediatamente al Ca' Foncello di Treviso. Sul luogo dell'incidente, nell'arco di pochi minuti, sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna oltre ad ambulanze e automedica del Suem. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Montebelluna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.