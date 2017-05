Scontro tra due furgoni, 41enne portato in pronto soccorso

MONTEBELLUNA Un uomo di 41 anni, B.L., trasportatore straniero, è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave in un incidente stradale avvenuto alle 7.30 a Montebelluna lungo via Feltrina sud. A scontrarsi due furgoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna e un'ambulanza del Suem 118. Il 41enne è stato trasportato presso il pronto socccorso del San Valentino. Il traffico ha subito rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di circa un'ora. Per i rilievi di legge giunta una pattuglia della polizia locale.