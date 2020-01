Incidenti stradali Montebelluna / Via Caonada

Terribile schianto contro un'auto, furgone si spezza in due

Incidente poco prima di mezzanotte in via Caonada a Montebelluna. Ferito in modo non grave un 43enne di Trevignano che è stato soccorso dai vigili del fuoco e dagli infermieri del Suem 118