Raffica di incidenti in mattinata nella Marca: sette feriti ricoverati

Raffica di incidenti stradali nella Marca in mattinata. A Montebelluna, in via Gramsci, poco prima delle 10.30, un uomo di 85 anni ha perso il controllo della sua Fiat Panda e si è schiantato contro un'abitazione (foto in basso). L'anziano, trasportato in pronto soccorso a Montebelluna, non è in gravi condizioni. A causare l'incidente un improvviso malore. Rilievi a cura della polizia locale.

Alle 11.30, sempre a Montebelluna, schianto tra due auto tra via Argine e via Feltrina. Cinque i feriti tra cui due ricoverai presso il pronto soccorso dell'ospedale San Valentino e uno trasferito in elicottero al nosocomio di Castelfranco. Due infie feriti molto lievi che erano rimasti incastrati tra le lamiere dei mezzi e sono stati liberati dai vigili del fuoco. Sul posto Suem 118 e carabinieri.

Alle 10.10 circa si è verificato infine un incidente a Borso del Grappa con un ciclista, Z.A., di 38 anni di Vidor, travolto da un furgone in transito. L'uomo è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello.