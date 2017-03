Travolta da un'auto mentre attraversa la strada a due passi dall'ospedale

MONTEBELLUNA Grave incidente in serata, poco dopo le 19.30, a Montebelluna in via Montegrappa. Una donna, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stata travolta da una Citroen C3 mentre stava attraversando la strada, a pochi passi dall'ospedale e dalla pizzeria La Terrazza. Sul posto intervenuti i medici del Suem118 e la polizia locale. Le condizioni della donna sarebbero molto gravi.