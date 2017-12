Montebelluna, 57enne investito da un'auto: gravissimo in ospedale

MONTEBELLUNA Un uomo di 57 anni, montebellunese, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Valentino in seguito ad un incidente avvenuto in corso Mazzini poco dopo le 16.50 di oggi, mercoledì, a pochi passi dal negozio di abbigliamento "Tezenis". Il 57enne è stato travolto da un'auto, una Renault Megane, condotta da un 55enne di Volpago. Sul posto intervenuta un'ambulanza del Suem 118 e la polizia locale di Montebelluna che ha svolto i rilievi del caso. Il traffico ha subito inevitabili rallentamento per consentire le operazioni di soccorsi e gli accertamenti del caso da parte degli agenti.