Perde il controllo della moto e si schianta fuori strada, muore 25enne

Tragedia della strada alle 8.15 di stamattina, giovedì, a Montebelluna in via Schiavonesca Priula. A perdere la vita un giovane, Matteo Moretton, classe 1993 di Montebelluna (non aveva ancora compiuto i 26 anni di età). L'uomo si trovava in sella alla sua moto, una Kawasaki di grossa cilindrata, quando ha improvvisamente perso il controllo del suo mezzo ed è uscito di strada, all'altezza della pasticceria "Caffè Moretto": il centauro, dopo aver distrutto una recinzione per una lunghezza di alcune decine di metri, è finito in un canale d'irrigazione ricolmo d'acqua che si trova a bordo strada, finendo la sua corsa all'altezza di un ponticello in cemento.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno prestato al malcapitato le prime cure del caso ma purtroppo, nonostante l'intervento di medici ed infermieri del Suem 118, il motociclista è morto a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco di Montebelluna e la polizia stradale di Castelfranco Veneto che ora indaga sulla vicenda: si ipotizza che il motociclista possa essere stato colto da un malore mentre era in sella al suo mezzo. La fuoriuscita di strada è avvenuta in un tratto rettilineo e questa per ora sembra essere l'ipotesi più plausibile, senza escludere però un guasto meccanico o un eventuale ostacolo sulla strada che lo abbia costretto ad una manovra tanto brusca. Per gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Montebelluna. Il 25enne lavorava presso la frasca "Borgoluce" di Susegana ed aveva completato gli studi al "Cerletti" di Conegliano.