Finisce con l'auto contro la "gazzella" dei carabinieri, danni ingenti

Incidente senza dubbio inconsueto quello avvenuto stamattina, intorno alle ore 7, a Montebelluna, all'incrocio tra vicolo Boccacavalla e via Montello. Una Fiat Bravo del Nucleo Radiomobile è stata urtata violentemente sulla portiera lato conducente da una Fiat Panda condotta da un 19enne di Volpago del Montello. Entrambi i mezzi sono stato seriamente danneggiati e dovranno finire in officina. Sia i due militari che il conducente della Panda, sono stati trasportati all'ospedale di Montebelluna, per le botte, fortunatamente non gravi, subite nell'urto. Nulla di grave per fortuna. Rilievi effettuati da Polizia Stradale Vittorio Veneto. A garantire la viabilità sono stati i carabinieri Compagnia Montebelluna e polizia locale.