Auto si schianta contro un muro, muore anziana

Incidente mortale oggi a Montebelluna: anziane donne vanno a sbattere con auto contro il muro del parcheggio sotterraneo. Perde la vita l’anziana di 91 anni. Un incredibile incidente mortale è avvenuto nella mattinata di oggi a Montebelluna. Erano le 12.00 circa quando due anziane sorelle di 91 e 84 anni, mentre stavano scendendo la rampa del garage della Coop per raggiungere il proprio posteggio auto privato sotterraneo, hanno perso il controllo dei veicolo andando a colpire violentemente la parete in cemento al termine della discesa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco l’ambulanza che ha condotto le due anziane donne al San Valentino di Montebelluna e gli agenti della Polizia locale di Montebelluna che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Purtroppo le condizioni della donna più anziana, Clelia Rossi, si sono rapidamente aggravate portando alla sua morte dopo poco tempo. Versa in gravi condizioni anche la donna di 84 anni che era alla guida dell’auto. Dell’accaduto è giù stata informata la Procura di Treviso. Il sindaco esprime il cordoglio della città per l’anziana signora scomparsa in queste drammatiche circostanze ed augura alla sorella di potersi rimettere.

