Incidenti stradali Montebelluna / Via Castellana

Tragico schianto nella notte, auto contro un muro: muore un 19enne

L'incidente è avvenuto alle 1.50 lungo via Castellana a Montebelluna. La vittima è un giovane di Caerano San Marco che è stato soccorso da Suem 118 e vigili del fuoco; per lui però non c'è stato nulla da fare