Finisce con la scooter nel fossato a bordo strada: centauro ne esce miracolato

Se l'è cavata con qualche lesione e una gran spavento il centauro che sabato pomeriggio, verso le ore 14, ha improvvisamente perso il controllo del proprio scooter finendo inesorabilmente fuori strada in un fossato colmo d'acqua nei pressi del Distaccamento dei vigli del fuoco di Montebelluna. Un'impatto violento con l'acqua che però non ha impedito al malcapitato di tornare autonomamente sulla carreggiata in attesa dei soccorsi presto giunti sul posto. Soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. Ancora da chiarire invece le dinamiche dell'incidente, mentre il mezzo a due ruote (parzialmente inabissatosi nel canale) è stato successivamente recuperato dai pompieri e verrà restituito al proprietario appena si rimetterà in salute.