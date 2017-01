Lastre di ghiaccio fatali sulle strade della Marca: auto esce di strada e si capovolge

MONTEBELLUNA La nevicata di giovedì sera ha creato problemi al traffico in tutta la Marca con viabilità quasi ovunque rallentata a causa dell'asfalto reso viscido dalla neve e dalla pioggia, soprattutto sulle strade secondarie che sono rimaste anche ghiacciate per tutta la notte. Poco dopo le 9 di venerdì, però, spettacolare incidente a Montebelluna, in via Gramsci: una Lancia Y, per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale, è infatti improvvisamente uscita di strada e si è capovolta. Fortunatamente solo lievi le ferite riportate dall'automobilista alla guida del mezzo. Inoltre, un secondo incidente si è verificato anche poco dopo le 12 a Silea, in via Gorizia. La causa è sempre il ghiaccio: un'anziana è finita con la sua utilitaria in un fossato. Solo lievi ferite per lei. Sul posto i vigili del fuoco. Infine, Postumia chiusa a San Biagio di Callalta in direzione tangenziale da Olmi, all'altezza del cavalcavia dell'azienda Archiutti. Traffico deviato causa ghiaccio.