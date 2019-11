Scontro tra due auto tra Guarda e Falzè, due feriti

Incidente stradale, fortunatamente con conseguenze non gravi, alle 11.45 lungo via Villette tra Falzè di Trevignano e Guarda di Montebelluna. A scontrarsi, per cause in corso di accertamenti, due automobili. Gli automobilisti coinvolti, non in gravi condizioni, sono stati soccorsi dagli infermieri del Suem 118 e trasportati negli ospedali di Montebelluna e Treviso. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia locale di Montebelluna. Il traffico ha subito rallentamenti.