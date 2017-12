Non rispetta il semaforo rosso e causa un incidente frontale: una ragazza rimane ferita

MONTEBELLUNA Tanto spavento, ma alla fine ad avere la peggio è stata solo una ragazza che se l'è cavata con ferite comunque lievi. E' questo il bilancio di un terribile schianto frontale che è avvenuto sabato alle 13 lungo viale XI Febbraio a Montebelluna. A causare il sinistro il mancato rispetto del semaforo rosso da parte di uno dei due veicoli coinvolti. Ingentissimi poi i danni ad entrambe le autovetture, tanto che sono persino dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare le persone che si trovavano al loro interno. Sul posto sono poi giunte le forze dell'ordine per tutti i rilievi di rito ed il Suem 118 per prestare le prime cure del caso e tutte e due le persone a bordo dei rispettivi veicoli.

