Scontro tra due auto a Montebelluna, tre feriti

E' di tre persone ferite, tutte in modo fortunatamente lieve, il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì, a Montebelluna in via Castellana, tra Busta e Posmon. Erano le 7.50 circa. Una Fiat 500 con a bordo due donne ed un cane, dopo essersi scontrata con un altro veicolo, è finita in un fossato. Al lavoro sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna e Castelfranco Veneto, gli infermieri del Suem 118, con ambulanze, automedica ed elicottero, e gli agenti della polizia locale che hanno svolto gli accertamenti del caso circa la dinamica dello schianto. Due feriti sono stati portati in ospedale a Montebelluna mentre una donna ha raggiunto il pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso in elicottero.