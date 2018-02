Auto finisce fuori strada e si capovolge, ferita una 50enne

MORGANO Se l'è cavata solo con lievi lesioni M.T., 50enne di Trebaseleghe, sfortunata protagonista di un incidente stradale avvenuto alle 11.45 a Morgano, in via Settimo. La donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Bmw che è finita fuoristrada, capovolgendosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno liberato dall'abitacolo la malcapitata, poi affidata alle cure degli infermieri del Suem 118 che hanno trasportato la ferita al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.