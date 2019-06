Schianto frontale tra una moto ed un'auto fuori dalla A4: morta una 42enne

Ancora sangue sulle strade della Marca nella giornata di sabato. A perdere la vita questa volta è stata la 42enne Chiara Bernardi di Vittorio Veneto. Operaia, divorziata e residente a Santa Lucia di Piave, la Bernardi è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate a seguito di uno schianto frontale tra la sua moto Kawasaki Z650 e una Peugeot 306 SW guidata da un 40enne di Belluno, M.Z. L'incidente, avvenuto verso le ore 19 lungo la Alemagna 51 nei pressi del casello autostradale di Vittorio Veneto Nord, ha causato anche la chiusura per lungo tempo della carreggiata su entrambi i lati di marcia. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il Suem 118, mentre l'elisoccorso dall'ospedale Ca' Foncello è stato fatto rientrare prima delll'atterraggio nei pressi del luogo dello schianto.