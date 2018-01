Tragedia sulle strade di Vittorio Veneto: 77enne muore investita da un'auto

VITTORIO VENETO Tragica serata sulle strade di Vittorio Veneto quella di venerdì sera. Verso le ore 20, infatti, una donna di 77 anni di origini albanesi ma da anni residente in Italia, Mina Gjyle, è stata infatti falciata da un'auto di un metronotte della Mondialpol mentre cercava di attraversare la strada appena fuori dal casello autostradale di Vittorio Veneto Nord, nei pressi della ex scuola elementare. L'incidente, come riporta "il Gazzettino", è quindi avvenuto lungo la Alemagna a Savassa e la donna è praticamente morta sul colpo dopo aver sbattuto la testa sul parabrezza della Fiat Panda. Inutili i soccorsi del Suem 118 arrivati prontamente sul posto dopo la chiamata del 54enne B.S. che era alla guida, per la donna non c'era più nulla da fare. Sul posto si è infine recata la polizia stradale che ha effettuato i rilievi di rito per cercare di capire se ci potessero essere delle responsabilità, anche se a causare questa tragica fatalità potrebbe essere stata semplicemente la scarsa illuminazione della zona. Disperati infine i due figli della donna che sono rimasti a lungo a piangere a fianco del corpo inerme della madre.