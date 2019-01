Scende dall'auto per salvare un gufo a bordo strada: morta investita una 26enne

Dramma sulle strade di Piavon di Oderzo verso le ore 19 di sabato, in via della Serenissima. Una giovane donna di 26 anni, P.A. di Israna, ha difatti perso improvvisamente la vita dopo essere stata investita in strada nei pressi del distributore Energyca. La ragazza, secondo una prima ricostruzione, aveva posteggiato l'auto a bordo strada e poi era scesa per cercare di salvare un gufo in difficoltà. Purtroppo, però, un'auto che stava arrivando sulla stessa direttrice Piavon-Oderzo non ha visto la 26enne e l'ha investita. L'impatto è stato talmente forte che la giovane è morta sul colpo. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Oderzo.