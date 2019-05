Schianto mortale in autostrada, morti due operai trevigiani

Sono due operai residenti in provincia di Treviso le vittime del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina in A4 fra Villesse e Redipuglia in direzione Trieste. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, i due impiegati stavano andando a lavoro in un cantiere tra Trieste e Monfalcone quando la loro automobile è finita contro a un camion fermo in una piazzola di sosta.

La dinamica

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Quel che è certo è che i due operai, entrambi a bordo dell'auto sarebbero morti sul colpo. Sul posto Polizia stradale, vigili del fuoco, ambulanza, personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici per gestire le complesse operazioni di rimozione della vettura che era incastrata sotto il pianale del mezzo pesante. In pochi minuti il traffico è endato in tilt.

Chiusure

In mattinata sono stati chiusi l'ingresso di Villesse verso Trieste e il tratto stradale tra i chilometri 501,6 e 506,6. Lo schianto si è verificato a distanza di soli dieci giorni dal sinistro in cui ha perso la vita un camionista, in quel caso tra Villesse e Palmanova. Alle ore 9 le code fra Palmanova e Villesse in direzione Trieste hanno raggiunto i 5 chilometri. Code a tratti anche fra San Donà di Piave e Portogruaro sempre verso Trieste. L’apertura del tratto autostradale chiuso dovrebbe avvenire in tempi brevi.