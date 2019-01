Terribile schianto frontale tra due auto: il bilancio è di un morto e un ferito grave

Terribile schianto mortale nel pomeriggio di domenica lungo la Nuova Strada del Santo a Castelfranco Veneto. Intorno alle ore 17, infatti, due autovetture si sono improvvisamente scontrate frontalmente tra loro per motivi ancora da chiarire. L'impatto è stato violentissimo, tanto che una persona è deceduta sul colpo mentre una seconda è rimasta gravemente ferita e per questo in breve trasportata con urgenza dal Suem 118 all'ospedale per tutte le cure del caso. Lungo la Strada Statale 308, in direttrice Vicenza, sono poi intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco di Castelfranco per la messa in sicurezza dei luoghi.