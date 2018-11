Schianto frontale nella notte, muore un 24enne

Gravissimo incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, verso le 2.30, in via Zanini tra Cornuda e Nogarè di Crocetta del Montello. A scontrarsi due autovetture, di cui una rimasta capovolta sull'asfalto dopo l'impatto nei pressi di una stretta curva. Ad avere la peggio nel sinistro è stato un ragazzo di 24 anni di Trevignano, Alessandro Gagno alla guida di una Fiat Punto, che è morto sul colpo, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Tra queste due donne, N.C.C. di 56 anni e F.A. di 55 anni, e un uomo, M.G. di 56 anni. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l'area, operazione terminata solo verso le 6 del mattino, mentre i feriti sono stati soccorsi dagli infermieri del Suem 118. Per il giovane, amante dell'arrampicata sportiva e dei tatuaggi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Presente sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale di Vittorio Veneto che ha svolto i rilievi di legge.