Frontale auto-furgone nella notte: muore un 27enne padovano, ferito invece un 36enne

TREVISO Alle 4 di sabato mattina un ragazzo di 27 anni, di Arzergrande (PD), si è andato a schiantare contro un furgone con la sua auto ed è morto sul colpo. Inutili per lui i soccorsi. Non è in pericolo di vita, invece, il conducente del furgone, un trevigiano di 36 anni, anche se le sue condizioni risultano serie.

Le 4 del mattino

Erano le quattro del mattino quando sulla strada provinciale 516, all'altezza di via Monte Berico, c'è stato lo scontro. L'auto ha invaso la corsia opposta ed è finita per schiantarsi contro un furgone. Il furgone è finito così, fuori strada, mentre l'auto è rimasta in mezzo alla carreggiata.

L'intervento dei Vigili del fuoco

La squadra locale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto il giovane dalle lamiere della Fiat Panda sulla quale stava viaggiando. Il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo. Nonostante i soccorsi, il personale medico del 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente, residente ad Arzergrande. Ferito l’autista 36 enne di Treviso del furgone Peugeot Boxer, che trasportava medicinali, finito nel fossato adiacente la strada. Coinvolta anche una terza auto arrivata subito dopo il primo incidente, la quale ha investito i detriti sull’asfalto, lambendo l’auto già incidentata. Illesa la coppia degli occupanti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminata dopo le ore 6.