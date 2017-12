Terribile schianto sulla Postumia a Oderzo: morto un 73enne trevigiano e ferito un 20enne

ODERZO E' di un morto e di un ferito grave il bilancio di un terribile incidente avvenuto sabato mattina verso le 7.50 in via Postumia a Fratta di Oderzo. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto avvenuto nei pressi del distributore della zona, ma sta di fatto che le due piccole utilitarie, una di colore rosso e una di colore bianco, si sono improvvisamente scontrate frontalmente. Ad avere la peggio nello schianto è stato Carlo Luigi Borsoi (detto 'Luigino'), 73enne del posto e titolare dell'omonima autofficina locale, il quale è deceduto nell'impatto. Ferita abbastanza gravemente invece l'altra persona alla guida, un 20enne di Rustignè che è stato immediatamente soccorso e trasportato poi all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto, oltre al Suem 118, sono poi intervenuti sia la Polstrada di Vittorio Veneto che i vigili del fuoco di Motta di Livenza che hanno aiutato i presenti ad estrarre entrambi gli uomini dalle lamiere e a mettere in sicurezza il luogo del sinitro. Infine, ad aiutare nelle operazioni, si è presentata anche una 'camionetta' dei militari, di passaggio in via Postumia proprio al momento dell'incidente.