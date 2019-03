Scooter si schianta contro un furgone in rotonda: morta una 73enne

Grave incidente stradale sabato mattina lungo la Postumia, all'altezza della rotonda di Colfrancui nel comune di Oderzo. Poco prima di mezzogiorno, infatti, la 73enne Milena Montesel di Ormelle, è improvvisamente finita contro un furgone mentre era in sella ad uno scooter, cadendo poi rovinosamente in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti in breve tempo i soccorritori del Suem 118, insieme ai carabinieri e alla polizia locale per i rilievi del caso, ma la donna è poi deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Ancora poco chiare, comunque, le dinamiche del sinistro.