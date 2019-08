Malore fatale alla guida, auto si ribalta: marito e moglie in ospedale

I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti poco dopo le 12 di giovedì 15 agosto per un incidente stradale in Viale Trento a Sacile, vicino al supermercato Eurospin. Il guidatore del mezzo, originario di Conegliano, a causa di un malore improvviso ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato invadendo l'aiuola a lato della carreggiata, si è rovesciato più volte su sé stesso per poi fermarsi in centro strada.

I pompieri intervenuti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l'automobile e aiutato il personale medico nel trasbordo dei due feriti. Il marito P.A, 72 anni, conducente della Volkswagen Up è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pordenone in condizioni gravi mentre la moglie C.L, 73 anni, è arrivata al pronto soccorso in ambulanza. Le sue condizioni, al momento, sembrerebbero meno preoccupanti rispetto a quelle del marito. La polizia stradale di Spilimbergo è intervenuta per svolgere i rilievi del caso.