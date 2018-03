Auto finisce fuori strada nella notte: diciannovenne perde la vita

SPRESIANO Ennesima tragedia sulle strade della nostra provincia. Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 marzo un ragazzo di soli diciannove anni è morto dopo essere finito fuori strada con la sua auto in via Cristoforo Colombo, a pochi metri di distanza dalla stazione dei treni di Spresiano.

Erano le 4.22 di notte quando la vettura, guidata dal giovane, residente nella Marca, ha perso il controllo ed è finita fuori dalla carreggiata. Nello schianto C.T. è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. Provvidenziale l'intervento dei soccorsi che, grazie a una squadra di vigili del fuoco da Treviso, sono riusciti a estrarre il corpo dall'automobile e a consegnarlo alle cure del Suem 118. Disperata la corsa al pronto soccorso, dove il ragazzo, nonostante le cure dei medici, non è riuscito a farcela. Ancora poco chiare le cause dell'incidente, ma alla base della fuoriuscita potrebbe esserci un colpo di sonno improvviso o una distrazione fatale. Le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dell'auto sono andate avanti fino all'alba di domenica. Presenti sul posto anche gli uomini delle forze dell'ordine per i rilievi del caso.