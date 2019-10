Perde il controllo della moto e si schianta contro un muretto: morto un centauro

Ancora sangue sulle strade trevigiane. Dopo la morte di un centauro di Vazzola in un incidente a Mareno di Piave, sabato poco prima di mezzogiorno, a perdere la vita verso le ore 14 è un altro motociclista che si è schiantato all'improvviso, dopo aver perso il controllo del suo mezzo, contro una muretto di un'abitazione in via Trieste a Fossalunga di Vedelago, nei pressi di un passaggio pedonale. Immediato l'intervento del Suem 118 e dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, ma per l'uomo, un 42enne del posto, non c'era più nulla da fare: troppo gravi, infatti, le lesioni riportate nell'impatto. Sul fatto indagano ora le forze dell'ordine.