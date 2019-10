Esce di strada con l'auto nella notte e finisce in un fosso: morto un 23enne

E' drammatico il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Bassanese a Montebelluna. Verso le 4.50, infatti, il 23enne rumeno Adrian Taran Toma ha improvvisamente perso il controllo della sua station-wagon, andando così a schiantarsi violentemente in un fossato privo d'acqua a bordo strada. Ancora però poco chiare sono le dinamiche di quanto successo, ma l'impatto è stato così violento che il giovane è morto sul colpo, tanto che i soccorsi del Suem 118, prontamente arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono poi giunti in carabinieri per tutti i rilievi di rito e i vigili del fuoco che hanno operato per circa un'ora e mezza per mettere in sicurezza l'area e recuperare il corpo del ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto incidentata.