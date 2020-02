Malore improvviso lo stronca mentre è alla guida: morto un 52enne

E' morto a soli 52 anni Luca Furlan, detto Martin. L'uomo, infatti, è deceduto per un improvviso malore che lo ha colpito mentre si trovava a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta mentre percorreva, domenica verso le ore 15.30, via Conche a Salgareda. L'uomo ha difatti perso il controllo mentre guidava e si è schiantato fuori strada. Inutile ogni tentativo di soccorso del Suem 118. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Ponte di Piave per tutti i rilievi di rito.