Tragico incidente in moto in Sud Africa: morto un 55enne padre di famiglia trevigiano

MOGLIANO VENETO E' morto a soli 55 anni Mauro Sartori, originario di Mogliano Veneto ma da alcuni decenni all'estero per motivi lavorativi. Domenica sera scorsa l'uomo stava tornando a casa dalla moglie e dai due figli gemelli diciottenni, dopo una cena con amici a Città del Capo (Sud Africa), quando ad un incrocio è stato improvvisamente investito da un'auto mentre lui si trovava in sella alla sua moto. A causare lo schianto il mancato rispetto del semaforo rosso da parte della quattro ruote.

L'impatto è stato fortissimo e Sartori è così morto sul colpo lasciando nel dolore la famiglia, i parenti e tutti gli amici. Diplomato come tornitore meccanico all'Istituto Berna di Mestre, dagli anni '80 il 55enne ha girato il mondo vivendo in Giappone, in Cina, negli Stati Uniti e negli ultimi tempi in Inghilterra dove operava nel settore ferroviario per la "Speno International". Come infine riporta "la Tribuna", i funerali si terranno nella giornata di venerdì in Sud Africa prima che la salma ritorni in Italia grazie anche ad una colletta organizzata da tanti amici italiani.