Schianto auto-moto lungo la Statale: morto un 58enne centauro trevigiano

E' di un morto e di un ferito grave il bilancio di un grave incidente avvenuto sabato pomeriggio, verso le ore 15, in via Palmanova a Fontanafredda (PN). A perdere la vita un 58enne centauro di Pieve di Soligo, Giorgio De Pellegrin, sbalzato di sella dalla sua motocicletta a seguito dello scontro con un'auto e morto in conseguenza dell'impatto col suolo. Ferito gravemente, invece, un 47enne di Grado (GO), M.A., che era alla guida del veicolo e che ora si trova ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è giunto con l'elisoccorso dopo esser stato stabilizzato sul posto da personale del 118. Sul luogo dell'incidente sono poi giunti i carabinieri, per i rilievi di legge, e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area dello schianto.