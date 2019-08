Perde il controllo della sua Ducati e si schianta contro il guardrail: morto un 47enne

E' morto a soli 47 anni Paolo Andreazza, artigiano originario di Altivole ma da quindici anni residente per lavoro a Castel San Giovanni (PC). Appassionato di motociclette, nella notte tra mercoledì e giovedì ha improvvisamente perso il controllo della sua Ducati Diavel mentre percorreva una rotonda in località Massalengo, in provincia di Lodi, e si è inesorabilmente schiantato contro il guardrail posto a bordo strada. L'impatto è stato violentissimo e Paolo è spirato poco dopo essere ruzzolato sull'asfalto per diversi metri. Come riportano i quotidiani locali, lascia i genitori Elena e Andrea Martino e i fratelli Luca, Fabiano e Nadia. Le esequie si terranno nella chiesa di Altivole, probabilmente giovedì o venerdì prossimi.