Nella notte si schianta con l'auto contro un muretto in cemento: morto un 56enne

L'incidente è avvenuto verso le 22.20 in via Montebelluna a Trevignano. Per Renato Bertuola, residente in paese, non c'è stato niente da fare