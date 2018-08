Schianto fatale in rotonda: muore a diciannove anni sbalzato dallo scooter

RESANA Un altro tragico schianto con esito fatale sulle strade dell'Alta Padovana. Dopo i tre incidenti di giovedì con due feriti e un ciclista escoriato, venerdì pomeriggio poco dopo le 17 nella collisione tra un'auto e una moto ad avere la peggio è stato un centauro. Stando alle primissime informazioni le automobili convolte potrebbero essere più di una.

La vittima

Lo scontro è avvenuto nel comune di Trebaseleghe lungo la strada Castellana, tra il supermercato Prix e la rotonda. Inutili i soccorsi: per il motociclista 19enne, R.M. residente a Resana e originario di Camposampiero, non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. Strazianti i racconti dei presenti: il ragazzo è finito con lo scooter sul marciapiede a lato della carreggiata.