Sbanda con la moto e precipita nel burrone per venti metri, grave un centauro

CONEGLIANO Sbanda con la moto da cross durante la Moto Cavalcata Carnica e precipita in un burrone. E' successo nella mattinata di domenica 17 giugno, intorno alle 10.30, in località Fielis come riportato dal Gazzettino di Udine.

Il motociclista ferito è un cinquantenne residente a Conegliano, precipitato per venti metri in un burrone rimanendo gravemente ferito. Stando alle prime ricostruzioni sulla dinamica dell'incidente, il centauro avrebbe perso il controllo della moto senza riuscire a recuperarla in tempo. L'incidente è avvenuto lungo una carrareccia in località Fielis, sul tratto che collega la borgata di montagna alla malga Dauda, sul monte omonimo. Uno spaventoso volo da una ventina di metri di altezza fino all'impatto con il suolo. Imbarellato e trasportato in elicottero all'ospedale d Udine, il centauro trevigiano è stato operato d'urgenza e, al momento, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.