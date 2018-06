Moto contro auto a Possagno: motociclista finisce al pronto soccorso

POSSAGNO Domenica di incidenti sulle strade della provincia di Treviso. A rimanere coinvolti sono soprattutto i motociclisti, come nel caso dell'incidente avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno in via Molinetto a Possagno.

Erano le 11:55 quando un'automobile e una moto si sono scontrate tra loro a pochi metri di distanza dall'osteria Roer. Violentissimo l'impatto che ha scaraventato sull'asfalto un motociclista trevigiano. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei presenti che avevano assistito alla scena. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha prestato le prime cure al centauro, portato in pronto soccorso per delle visite di accertamento. Le sue condizioni, al momento, non sarebbero gravi. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area, la viabilità lungo via Molinetto ha subito qualche piccolo rallentamento. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio.