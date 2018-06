Perde il controllo della moto ed esce di strada: centauro soccorso sul Montello

MONTEBELLUNA Attimi di paura nella tarda mattinata di domenica per un motociclista di 54 anni finito fuori strada all'altezza della diciottesima presa del Montello, nella frazione di Biadene.

Alle 12.37 G.D. ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando ed è finito fuori strada procurandosi una serie di lievi ferite e lesioni. Provvidenziale la chiamata ai soccorsi giunti sul posto pochi minuti dopo con un'ambulanza e un'automedica. Il cinquantaquattrenne è stato trasportato in pronto soccorso per una serie di controlli ma, al momento, le sue condizioni non sarebbero gravi. Solo pochi minuti prima, a Possagno, un altro motociclista trevigiano era rimasto coinvolto in un pericoloso schianto contro un'automobile. Anche in questo caso l'intervento tempestivo degli uomini del Suem aveva evitato il peggio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per i rilievi del caso.