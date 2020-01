Finisce fuori strada con la moto, centauro ricoverato in elisoccorso

Erano le 15 di lunedì 6 gennaio quando un 60enne residente a Breda di Piave è finito fuori strada con la moto lungo la provinciale 26 nel Comune di Borso del Grappa.

L'incidente è avvenuto in località Sant'Eulalia dove il motociclista si trovava per un'escursione in occasione dell'Epifania. Per ragioni ancora da chiarire il 60enne A.M. ha perso all'improvviso il controllo della sua moto finendo fuori strada. Vista la gravità della situazione sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem 118 che ha elitrasportato il motociclista all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Gravi le condizioni del ferito ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Inevitabili i rallentamenti alla viabilità lungo la provinciale durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area dell'incidente.