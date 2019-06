Cade in moto mentre fa lezione di scuola guida: gamba fratturata

Una normalissima lezione di scuola guida si è trasformata in uno spiacevole incidente stradale per S.G, aspirante motociclista 34enne residente a Vittorio Veneto. L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, poco dopo le 17.30.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la 34enne si trovava all'incrocio tra le vie: Dalmazia, Pontavai e Forlanini, nel quartiere di Costa, quando ha perso improvvisamente l'equilibrio. Il traffico, nella strada che collega il centro all'ospedale, era molto sostenuto a quell'ora. La donna, nonostante stesse procedendo a velocità molto bassa, al momento di fermarsi ha perso l'equilibrio ed è caduta in mezzo alla strada. L'impatto con l'asfalto è stato molto violento. L'istruttore che la stava seguendo ha subito allertato i soccorsi. In pochi minuti la 34enne è stata portata in pronto soccorso dove le è stata diagnosticata una frattura scomposta alla gamba. L'incidente le è costato una prognosi di 60 giorni di riposo. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati svolti dalla polizia locale di Vittorio Veneto.