Motociclista cade in una scarpata a Cortina: soccorso, è ora ricoverato al Ca' Foncello

TREVISO Lunedì verso le 13.45. dopo essersi scontrato con un'auto proveniente da Bolzano, un motociclista austriaco è caduto in un dirupo al km 110 sulla strada tra Fiames e Ra Stua a Cortina, finendo con la propria due ruote in un dirupo a bordo strada. La pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato locale, una volta ricevuto la chiamata di soccorso, si è però calata sul luogo in breve tempo e con l'ausilio di corde e ha messo in sicurezza l'infortunato sino all'arrivo del Suem 118, e poi ha atteso l'elisoccorso che ha recuperato il malcapitato, trasportandolo poi d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. "Il Questore ringrazia i poliziotti che hanno operato in condizioni difficili e tutti gli altri operatori della Polizia di Stato che, insieme a tanti altri addetti alla sicurezza, lavorano anche di Ferragosto!" fanno sapere dalla Questura di Belluno.

