Travolto da un pullman, gravissimo ciclista

Grave incidente stradale poco dopo le 15 di oggi, venerdì, a Malintrada di Motta di Livenza in via Redigole. Un 80enne, in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un pullman. L'anziano, residente in zona, è stato soccorso dagli infermieri dal Suem 118 e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso . Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Per i rilievi di legge intervenuti gli agenti della polizia locale.

Un secondo incidente si è verificato, sempre nel pomeriggio, a Resana in via Redigole. Una persona in sella ad una bici è stata investita da un'auto. Intervenuto anche in questo frangente l'elicottero del Suem 118.